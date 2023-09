Microsoft Paint bekommt coole neue Funktion

Microsoft testet ein Werkzeug zum Entfernen des Hintergrunds in Paint für Windows 11.

Microsoft testet eine neue Funktion in Paint, mit der man den Hintergrund mit einem Klick entfernen kann. Das Tool kann bereits von Entwickler*innen im "Windows Insider"-Programm für Windows 11 ausprobiert werden.

Um das Werkzeug zu verwenden, muss man ein Bild mit Paint öffnen. Danach klickt man auf eine Schaltfläche im linken Teil der Symbolleiste. Paint erkennt das Motiv des Bildes automatisch und schneidet den Hintergrund weg. Alternativ kann man den Teil des Hintergrundes, den man entfernen möchte, auch manuell auswählen.

Paint soll deutlich nützlicher werden

Die Integration einer Hintergrundentfernung würde Paint deutlich nützlicher machen. Bisher kann man mit dem Bildbearbeitungsprogramm nur kleinere Anpassungen machen, wie etwa ein Motiv zuschneiden oder die Größe eines Bildes verändern. Um den Hintergrund zu entfernen, muss man auf ein Programm eines anderen Anbieters umsteigen. Ein mächtiges KI-Tool dafür ist etwa "Segment anything" von Facebook-Mutter Meta.

Das Hintergrund-Tool ist nicht die einzige Paint-Funktion, an der Microsoft arbeitet. So soll das Programm künftig etwa einen Text-zu-Bild-Generator enthalten. Wann die Funktionen aber für alle erhältlich sein werden, ist nicht bekannt. Der nächste große Release von Windows ist für 2024 geplant und soll solche KI-Funktionen prominent in Szene setzen.