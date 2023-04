Mächtiges KI-Tool: So schneidet ihr spielend Objekte aus Fotos aus

Klick in der Leiste oben auf Demo

Für Letzteres müsst ihr oben auf Upload an image klicken

Per Klick auf das Objekt versucht die künstliche Intelligenz das Motiv zu erkennen und zu markieren

Alternativ könnt ihr ein Quadrat um den Bereich ziehen, in dem sich das auszuschneidende Objekt befindet

Wer nichts händisch machen möchte, kann das gesamte Bild von der KI analysieren lassen. Dazu klickt ihr links auf Everything . Danach werden alle ausschneidbaren Objekte in verschiedenen Farben markiert

