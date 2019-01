Microsoft patentiert „stille“ Sprachbefehle

Obwohl Sprachassistenten wie Alexa, Siri und Cortana mittlerweile weit verbreitet sind, werden diese kaum außerhalb der eigenen vier Wände genutzt. Das Problem: Kaum jemand will sich in der Öffentlichkeit mit Smartphone und Co. unterhalten. Microsoft will ebendieses Problem nun mit einem Patent lösen. Aus dem bereits Mitte 2017 eingereichten und nun veröffentlichten Patentantrag geht hervor, wie sich der US-Konzern ein System für „stille Spracheingabe“ vorstellt.