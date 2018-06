Forscher: Smartphone und Sprachsteuerung verändern deutsche Sprache

Das Schreiben am Smartphone verändert nach Ansicht eines Experten die deutsche Sprache. „Wenn wir auf einem Smartphone schreiben, werden uns Wortvervollständigungen oder auch ganz Wörter vorgeschlagen. Und das ist ein massiver Eingriff in das eigene Formulierungsverhalten“, sagte der künftige Direktor des Instituts für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim, Henning Lobin, dem „Mannheimer Morgen“ (Dienstag).