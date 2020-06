Microsoft plant Kinect-Smartphone

Wie unter anderem das US-Techblog The Verge berichtet, will Microsoft bei seinem nächsten großen Windows Phone Launch auch ein Smartphone präsentieren, dass mit Kinect-Technologie ausgestattet ist. Damit die berührungslose Interaktion mit dem Handydisplay klappt, will Microsoft eine Reihe von Sensoren und leistungsstärkere Kameras verbauen. Das erste Gerät, derzeit unter dem Projektnamen " McLaren" geführt, soll noch 2014 zumindest in den USA auf den Markt kommen.