Microsoft plant Windows “visuell zu verjüngen”

Windows 10 soll eine optische Verjüngungskur erhalten, wie ein Stellenangebot als Senior Software Engineer, das am vergangenen Wochenende veröffentlicht wurde, bestätigt. „In diesem Team werden Sie mit unseren wichtigsten Plattform-, Surface- und OEM-Partnern zusammenarbeiten, um eine umfassende visuelle Verjüngung der Windows-Erlebnisse zu orchestrieren und zu liefern, um unseren Kunden zu signalisieren, dass Windows ZURÜCK ist, und um sicherzustellen, dass Windows als das beste Betriebssystem-Erlebnis für Kunden angesehen wird“, heißt es seitens von Microsoft.

Zahlreichen Internet-Nutzern ist nun aber aufgefallen, dass die Stellenanzeige am Montag still und heimlich geändert wurde, wie The Verge berichtet.