Neues Design für Windows 10: Oktober-Update jetzt verfügbar

Bekannte Probleme

Auch beim Oktober Update sind bereits mehrere Probleme bekannt. Computer mit Konfigurationen, die anfällig für diese Fehler sind, werden im stufenweisen Release ganz hinten angestellt, damit Microsoft und die Treiberhersteller noch Zeit haben, das Problem zu beheben.

Zu den bekannten Problemen mit dem Oktober Update gehören Audio-Treiber von Conexant. Treiber einiger Hersteller verhindern zudem die Installation des Updates, mit der Fehlermeldung: „Windows can´t verify the publisher of this driver software“.

Eine Liste der Probleme gibt es auf der Microsoft Support-Website.