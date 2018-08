Microsoft-Tablet Surface Go kommt nach Österreich

Das Surface Go ist mit einer Bildschirmdiagonale von zehn Zoll ab diesem Dienstag im Fachhandel sowie über den Microsoft Store erhältlich, kündigte das Unternehmen am Montag an. Das Surface Go komplettiere die Surface-Modellpalette mit einem Einstiegsgerät. Das Tablet soll sich sowohl für Schule und Beruf als auch für die Unterhaltung nutzen lassen.