Microsoft verschenkt Office 365 an Schüler und Studenten

In Österreich haben alle Schüler von Bundesschulen einen Anspruch auf das Gratis-Office (über Verträge mit dem Unterrichtsministerium), das sind über 500 Schulen. Die Stadt Wien hat zudem einen Vertrag mit Pflichtschulen. Bei den Universitäten und Fachhochschulen gibt es eine Abdeckung von 90 Prozent. Das heißt: Auch in Österreich können Schüler und Studenten, wenn ihre Einrichtungen bei der Aktion mitmacht, die Office-Version 365 ProPlus kostenlos erhalten. "Der intelligente Einsatz von IT-Anwendungen wie Microsoft Office im Schulalter ist grundlegend für eine zukunftsfähige Ausbildung und Qualifikation unserer Kinder", so Claudia Feichtinger, Education Lead von Microsoft Österreich.

Office 365 ist das cloud-basierte Angebot von Microsofts Office-Suite. Das ProPlus-Paket beinhaltet neben den Standard-Programmen Word, Powerpoint und Excel auch OneNote, Outlook, Access, Publisher sowie Lync. Üblicherweise kostet die Mitgliedschaft 12,90 Euro im Monat. Microsoft begründet den Schritt damit, dass Kenntnisse in Microsoft Office bei nahezu jedem Job als Anforderung angegeben werden. „Selbst Google verlangt in seinen Job-Ausschreibungen Erfahrung mit Microsoft Office“, schreibt Microsoft in der offiziellen Aussendung.