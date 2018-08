Mini-Elektroauto verlängert sich, wenn mehr Platz benötigt wird

Das deutsche Unternehmen IEV hat ein ungewöhnliches Konzept für ein kompaktes Elektroauto vorgestellt. Der iEV X und X+ (iEV steht für Intelligent Electric Vehicle) ist in seiner Basisform lediglich 1,6 Meter lang, 1,35 Meter hoch sowie 78 Zentimeter breit. Der Elektro-Zwerg findet so fast in jeder Parklücke Platz, allerdings kann nur der Fahrer darin Platz nehmen. Auf Knopfdruck kann das Chassis des Elektrofahrzeuges jedoch um bis zu 60 Zentimeter verlängert werden. So wird ausreichend Platz für einen zweiten Sitzplatz (1,9 Meter) und in der größten Variante (2,2 Meter) auch noch Stauraum für kleinere Transporte geschaffen.