Mini-Solaranlagen bringen Energiewende am eigenen Balkon

In Mitteleuropa schickt die Sonne durchschnittlich 1.000 Kilowattstunden Energie pro Jahr auf jeden Quadratmeter. Um diese Energiefülle zu nutzen und damit einen Beitrag zur Energiewende zu leisten, kann man sich heute kleine Photovoltaik-Anlagen auf den Balkon stellen, die besonders einfach zu betreiben sind. Sie erfreuen sich steigender Beliebtheit.

Anstecken und los gehts

Die Anlagen besitzen üblicherweise ein Photovoltaikpaneel, das Sonnenlicht in Gleichstrom umwandelt, einen Wechselrichter, der den Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt und einem Stecker, den man in eine normale Schuko-Steckdose steckt. Nach dem Plug-and-Play-Prinzip stellt man das Gerät auf, schließt es an und fertig ist das Kraftwerk am Balkon. Natürlich sollte man sich auch darum kümmern, dass das Solarpaneel gut befestigt ist, entweder mit schwerem Standfuß, am Balkongeländer oder an der Hauswand.

Sobald Sonnenlicht darauf fällt, produziert die Mini-PV-Anlage Strom, der über die Steckdose in das Haus- oder Wohnungsstromnetz fließt. Von dort geht es direkt an alle Verbraucher im Haushalt, etwa Lampen, Kühlschrank, Herd oder Fernseher. Der Verbrauch an Strom über das normale Stromnetz sinkt dadurch. Bei alten Stromzählern sieht man das durch eine langsamere Drehung des Zählerrads und kann sich dann über eine niedrigere Stromrechnung freuen.