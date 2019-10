Wenn der Strom für die Wohnung vom Balkon kommt

„Die sind praktisch unkaputtbar und wind- und wetterfest“, versichert Jan Senn vom Grazer Start-up Efficient Energy Technology, kurz EET. Die junge Firma hat mit Solmate eine Fotovoltaikanlage für Balkone entwickelt, Speicher inklusive. Der ist auch noch intelligent: Angesteckt an eine herkömmliche Steckdose misst er den Verbrauch in der Wohnung und schickt den am Balkon erzeugten Strom zu Kaffeemaschine oder TV-Gerät.

Temperaturschwankungen zwischen minus zehn und plus 65 Grad halten die biegsamen Solarpanele aus. Den immer heißeren Sommermonaten trotzen sie also locker. Und viel kälter als minus zehn Grad war es im durchschnittlichen österreichischen Winter schon lange nicht mehr. Hitze ist das Stichwort oder genauer: Klimawandel. „Jeder kann so einen Beitrag zum Klimaschutz leisten“, ist Senn überzeugt. „Wir können nicht darauf warten, dass die Politik etwas tut.“