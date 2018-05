Mit diesen Rabatt-Aktionen wird der Star Wars Day gefeiert

Der 4. Mai ist als Wortwitz gestartet und wurde zum Feiertag der Star-Wars-Gemeinde. Aus „may the force be with you“ (Möge die Macht mit dir sein) wurde „May the Fourth be with you“, also der 4. Mai. Glaubt man Wikipedia, wurde die Phrase von der englischen konservativen Partei erfunden. In einem Zeitungsinserat vom 4. Mai 1979 wurde Margaret Thatchers Antritt als britische Premierministerin mit den Worten gefeiert: „May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations.“

Heute wird der Pseudo-Feiertag hauptsächlich genutzt, um Merchandising zu verkaufen und um den peinlichen Wookiee-Hoodie in der Arbeit zu tragen, den man an den restlichen 364 Tagen des Jahres ganz hinten im Kleiderschrank versteckt.

Wer sich für den Star Wars Day 2019 besser (oder schlimmer) kleiden will, hat heute die Gelegenheit günstig einzukaufen. Mehrere Stores bieten Star-Wars-Fanartikel vergünstigt an. Neben T-Shirts und Co kann auch Spielzeug zu rabattierten Preisen erworben werden.

Lego

Im Lego-Store gibt es 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte Sets. Das Highlight ist der Snowspeeder um 160 statt 200 Euro, der in 1:1-Größe zu den Minifigs ist.

Hot Topic

Im Online-Shop von Hot Topic kriegt man drei Star-Wars-T-Shirts zum Preis von zwei. Die T-Shirts sind zusätzlich auf 15 US-Dollar pro Stück reduziert. Achtung: Da es ein US-Store ist, kommen noch Versand- und Zollkosten hinzu.