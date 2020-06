Motorola verklagt Apple wegen Patentverletzungen

Motorola hat Apple wegen der angeblichen Verletzung von Patentrechten verklagt. Der US-Handyhersteller warf dem heimischen Rivalen am Mittwoch vor, mit iPhone, iPad, iTouch und einigen Rechnern gegen 18 Motorola-Patente zu verstoßen. Dabei gehe es unter anderem um Apples MobileMe-Dienst und das Verwalten von Software-Anwendungen. In einer Beschwerde forderte Motorola die Internationale Handelskommission (ITC) der USA auf, den Verkauf der betroffenen Apple-Produkte in den Vereinigten Staaten zu stoppen. Handy- und Software-Hersteller überziehen sich derzeit gegenseitig mit Klagen. Auch Motorola muss sich Vorwürfen der Patenverletzung erwehren. Gegen das Unternehmen ist eine Klage von Microsoft anhängig.

(apa / rts)