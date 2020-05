Mozilla rudert bei Anti-Cookie-Maßnahmen zurück

Wie der San Francisco Chronicle in Erfahrung gebracht hat, wird das Tool frühestens im neuen Jahr in eine Firefox-Version einfließen. Laut einem Rechtsverantwortlichen von Mozilla stehe derzeit aber überhaupt noch nicht fest, ob das angekündigte Feature jemals integriert werde. Aufgrund der Nervosität der Werbeindustrie könnte der Rückzieher aber auch Kalkül von Seiten Mozillas sein, um sich in der Diskussion um Cookies und "Do not track" ein wenig Spielraum zu verschaffen.

Auch Google und Microsoft suchen laut dem Bericht nach neuen Wegen, dass User nicht wie bisher praktisch unbemerkt mittels Cookies identifiziert werden sollen. Und auch Mozilla hat sich offiziell weiterhin dem Kampf gegen diverse Tracking-Maßnahmen im Hintergrund verschrieben.