Nach Kritik am Galaxy Note 9: Samsungs Note-Serie droht das Aus

Kostengünstiges Zwitter-Gerät statt Galaxy Note

Zur Diskussion soll bei Samsung eine Zusammenlegung des Galaxy S Plus und des Galaxy Note stehen, da beide Modelle sehr ähnlich seien und ein Zusammenschluss ein kostensparendes Modell ermöglichen würden. Laut The Bell ist diese Überlegung bereits seit einem Jahr im Gespräch und so bedeutend, dass sie auch mit Unternehmenspartner geteilt wurde.

Details dazu wie die beiden Modelltypen vereint werden sollen, gibt es noch keine. Samsung sträube sich aber dagegen, die S-Pen-Funktion zu entfernen, da es ansonsten dann keinen signifikanten Unterschied mehr zwischen den beiden Produkten gäbe.