Samsung stellt Galaxy Note 9 am 9. August vor

Der koreanische Smartphone-Hersteller hat Einladungen für ein Unpacked-Event am 9. August in New York ausgeschickt. Die Einladung lässt darauf schließen, dass der Star des Abends das Samsung Galaxy Note 9 sein wird.

Vom Design her zeichnet sich mit dem Note 9 keine Revolution an, es wird vermutlich dem Vorgänger sehr ähnlich sein. Wie schon beim S9 wird der Fingerprint-Sensor auf der Rückseite wohl ein Stück weiter in die Mitte des Gerätes rutschen.