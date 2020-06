Netatmo Welcome: IP-Cam mit Gesichtserkennung

Äußerlich soll Welcome das Aussehen eines Deko-Gegenstandes imitieren und sich so besser in die Wohnlandschaft integrieren. Die Kamera sitzt in einer Metallröhre, von außen macht die Verarbeitung einen durchwegs guten Eindruck. Die Linse deckt ein Blickfeld von 130 Grad ab, die Auflösung beträgt FullHD.