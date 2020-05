Netbanking als Prognose-Tool für das eigene Budget

Im s Lab, der im Herbst gestarteten Co-Creation-Plattform der Erste Bank und Sparkassen, werden Monat für Monat interessante Banking-Ideen sowie die aktivsten User gekürt. Als Top-Idee wurde dieses Mal der Vorschlag von User "Sparschweinderl" ausgewählt, der eine persönliche Budgetprognose aufgrund der im Netbanking verzeichneten Ausgaben vorsieht.

Wie "Sparschweinderl" ausführt, könnten Ausgabengruppen, wie Ernährung, aber auch Wohnungskosten und Versicherungen sowie andere regelmäßige Buchungen im Netbanking so analysiert werden, dass der Kunde schon am Jahresanfang absehen kann, ob sich etwa die Urlaubsreise finanziell ausgehen wird. "Mit dem Konto schaut man sonst ja immer nur in die Vergangenheit. Interessanter wäre es folglich, auch einen Blick in die Zukunft werfen zu können", so "Sparschweinderl".

Im Gegensatz zu den bisher ausgezeichneten s Lab Usern handelt es sich beim Urheber dieser Idee dieses Mal um einen Mitarbeiter der Erste Bank, der die Plattform laut eigenen Angaben privat zum Ideenaustausch nutzt: "Da technische Belange wie Netbanking eigentlich überhaupt nicht Teil meines Jobs sind, finde ich die Möglichkeit gut, in diesem hierarchiefreien Raum einfach Ideen vorschlagen zu können, die noch dazu nicht ausformuliert oder mit Business-Cases abgesichert sein müssen."