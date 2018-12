Netflix-Abo jetzt schon ab 2,49 Euro

Wem oder wann die wöchentliche Option angezeigt wird, ist aktuell noch recht unklar. Dienstagmittag wird sie etwa in der futurezone-Redaktion zwar am Desktop angeboten, auf dem Smartphone hingegen nicht. Netflix ist bekannt dafür, auf unterschiedlichen Endgeräten und in unterschiedlichen Ländern verschiedene neue Optionen auszutesten.

Im Sommer hat man etwa auch mit einem „Ultra“-Tarif um 20 Euro experimentiert, bei dem Inhalte in HDR konsumiert werden können. Breit verfügbar gemacht hat man den Tarif bislang allerdings nicht.