Netflix vor Einführung von neuem "Ultra"-Tarif um bis zu 20 Euro

Der günstigste Netflix-Tarif kommt auf 7,99 Euro im Monat. Wer Serien und Filme auf Netflix in HD-Qualität konsumieren möchte, muss 10,99 Euro monatlich ausgeben. Der aktuelle "Premium"-Tarif, mit dem Inhalte auch in UHD wiedergegeben werden können, kostet 13,99 Euro im Monat. Zum "Premium"-Tarif unterscheidet sich der neue "Ultra"-Tarif lediglich in der Möglichkeit, nun auch in den Genuss von HDR-Inhalten zu kommen.