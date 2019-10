Netflix lockt Kunden mit Gratis-Folgen

Netflix testet momentan ein Konzept, bei dem Nutzer kostenlos und ohne Registrierung ausgewählte Inhalte streamen können. Aktuell wird der Service in Indien getestet, wo Nutzer die erste Folge der indischen Produktion "Band of Blood" ansehen können. Zuvor hatte man bereits in Mexiko und Kolumbien eine Gratis-Folge der Serie "Elite" angeboten.

Starke Konkurrenz

Mit den neuen Services Apple TV+ und Disney+ in Sicht geht Netflix so offensiv auf Kundenfang. In einem Statement äußerte sich das Unternehmen laut mobiflip, das Gratis-Streaming wäre auf eine kurze Zeit begrenzt. Damit sollen Zuschauer von der Qualität einer Serie überzeugt werden. Man überlege, das Angebot zukünftig auch auf weitere Filme und Serien auszuweiten. In Österreich gibt es derzeit noch keine kostenlosen Inhalte.

Youtube Premium hat diese Lock-Methode bereits für sich entdeckt: Die ersten Folgen ihrer exklusiven Serien können kostenlos auf Youtube angesehen werden. Danach müssen Nutzer ein Premium-Abo abschließen.