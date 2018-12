Neue Bilder von Samsung Galaxy S10 Plus sollen fertiges Gerät zeigen

Präsentation im Februar

Samsung wird das Galaxy S10 im Rahmen des Mobile World Congress in Barcelona Ende Februar vorstellen. Voraussichtlich wird das kommende Samsung-Spitzenmodell in mindestens vier Ausführungen verkauft werden: Das günstige S10 Lite, das reguläre S10, das größere S10 Plus und ein Modell mit 5G-Unterstützung.