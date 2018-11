Alles was wir über das Samsung Galaxy S10 wissen

Sensoren und Lautsprecher im Display

Um einen Notch-losen Bildschirm gewährleisten zu können, ist eine Reihe neuer Technologien notwendig, von der der Leaker Ice Universe bereits in der Vergangenheit berichtet hat. Neben "Fingerprint on Display" werden diese "Under Panel Sensor", "Haptic on Display" und "Sound on Display" genannt. Demnach könnten sämtliche Sensoren im Display-Panel integriert werden. So könnte auch das Display als Lautsprecher für Telefongespräche dienen.

Wie dies umgesetzt werden soll, bleibt abzuwarten. Bei anderen Smartphones, die auf eine ähnliche Lautsprecher-Technologie setzen – Vivo Nex und Xiaomi Mi Mix – war die Tonqualität beim Telefonieren stets wesentlich schlechter als bei herkömmlichen Lautsprechern.

Kein Kopfhöreranschluss mehr

Anders als das S9 oder das Note 9 soll das Galaxy S10 als erstes Samsung-Spitzenmodell keinen Kopfhöreranschluss mehr haben. Dabei ist davon auszugehen, dass kabelgebundene Kopfhörer weiter über einen USB-C-Klinkenadapter an das Smartphone angeschlossen werden können.