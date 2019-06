Neue Fotos: Prototyp von Tesla Semi auf der Straße entdeckt

Vorgestellt wurde der Tesla Semi bereits Ende 2017. Eigentlich sollte die Produktion des Elektro-Trucks heuer starten. Nach Verschiebungen soll es nun 2020 so weit sein. Prototypen des Wagens wurden in der Vergangenheit immer wieder auf US-Straßen gesichtet. Zuletzt begegnete ein solcher Wagen einem Autovermieter in Nordkalifornien, wie Electrek berichtet.

Der Mann machte auch Fotos. Dadurch sieht man zum ersten Mal ins Innere des vorderen Kofferraums des E-Trucks, der jenen des Model S oder Model 3 ähnelt.