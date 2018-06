Neue Karriere-Barbie ist Roboter-Ingenieurin

Die „Career of the Year“-Barbie ist dieses Jahr Roboter-Ingenieurin. Mattel hat die neue Barbie am Dienstag in den Handel gebracht, wie „Mashable“ schreibt. Es ist nicht die erste Barbie mit einer Karriere im Wissenschafts- und Technologie-Bereich. Es gab bereits eine Computer-Ingenieurin, eine Astronautin sowie eine Videospiel-Entwicklerin.



„Ich bin aufgeregt, weil die Puppe unsere Mädchen dazu animiert, sich auch eine Zukunft vorzustellen, die es zu meiner Zeit noch nicht gab“, sagt etwa Kimberly Bryant, Gründerin von Black Girls Code, einer gemeinnützigen Organisation, die von Mattel eine Förderung bekam, um Mädchen für Technik zu interessieren. Einige der Teilnehmerinnen von Roboter-Workshops werden mit der neuen Barbie ausgestattet.