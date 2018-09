Neue Tesla-Software: Erste Einblicke verraten Details

Tesla-Chef Elon Musk hat allerdings bereits in der Vergangenheit angekündigt, dass Tesla-Fahrer künftig einfach eine Adresse in das Navigationssystem eingeben können, an die sie das Auto selbstständig bringt. Ob diese Funktion tatsächlich mit der Version 9 der Tesla-Software ihren Weg in die Fahrzeuge findet, ist unklar. Es könnte sich auch um eine Entwickler-Funktion handeln, die erst später in Tesla-Fahrzeuge als Autopilot-Update implementiert wird.

Der Tesla-Hacker hat sich auch die von Musk angekündigten Easter-Eggs angesehen. So können künftig auf dem Screen in der Mittelkonsole Spieleklassiker von Atari gespielt werden.