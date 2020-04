Neues günstiges Pocophone in den Startlöchern

Leaks hatten es bereits darauf hingedeutet, nun verdichten sich die Hinweise weiter: Xiaomis Submarke Poco könnte bald ein neues günstiges Smartphone mit High-End-Spezifikationen auf den Markt bringen. Wie Gizchina berichtet, hat das nächste Poco-Handy eine EEC-Zertifizierung erhalten. Um welches Modell es sich tatsächlich handelt, ist nicht bekannt. Auf dem Zertifikat wird die Modellnummer M2004J11G angegeben. Gizchina vermutet, dass sich hinter der Nummer das neue Poco F2 verstecken könnte.

In einem Tweet von Poco India, wo das F1 zum Verkaufsschlager wurde, hat das Unternehmen darauf hingedeutet, am Poco F2 zu arbeiten. Was wie eine Ankündigung aussieht, war eine Aufforderung an seine Nutzer, sich die Hände zu waschen, um eine Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.