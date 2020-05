Neues iPhone wird angeblich iPhone 6 Plus heißen

Apple wird am Dienstag voraussichtlich neue iPhones mit größeren Bildschirmen und wohl auch eine seit langem erwartete Smartwatch vorstellen. Das wäre der erste Vorstoß des Konzerns in eine neue Produktkategorie seit dem Start des iPad-Tablets vor über vier Jahren. Für Apple-Chef Tim Cook wird das Event zur Probe, ob er in die Fußstapfen seines Vorgängers treten kann, des vor knapp drei Jahren verstorbenen Gründers Steve Jobs.

Der Konzern selbst machte vor der Präsentationen am Abend europäischer Zeit (ab 19.00 Uhr) wie immer keine Angaben zu den Neuheiten. Allerdings weisen übereinstimmende Medienberichte darauf hin, dass Apple seinem Smartphone erstmals deutlich größere Displays mit Diagonalen von 4,7 und 5,5 Zoll verpasst (knapp 12 und knapp 14 cm). Die Smartwatch mit gebogenem Display soll es ebenfalls in zwei Größen geben. Es wird allerdings erwartet, dass sie erst Anfang kommenden Jahres in den Handel kommt. Außerdem plant Apple den Berichten zufolge ein iPhone-Bezahlsystem.