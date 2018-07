Neues MacBook Pro angeblich stark gedrosselt wegen Hitzeproblem

Langsamer als i7

„Der CPU ist zwar ein entsperrter, übertaktbarer Chip, aber das Potenzial ist in diesem Gehäuse verschwendet“, so Lee. Zum Beweis hat er einen Real-World-Test gemacht. Das 2018er MacBook Pro hat für das Rendern eines Videos mit der Software Premiere Pro 39 Minuten gebraucht. Ein 2017er MacBook Pro mit dem schwächeren Intel-i7-Chip hat dasselbe Video, mit derselben Software, in 35 Minuten geschafft.

Lee hat auch gleich einen zusätzlichen Test gemacht, um zu beweisen, dass das Problem die Temperaturentwicklung ist. Im Gefrierschrank brauchte das 2018er MacBook Pro nur 27 Minuten für das Rendern des Videos.

Auch wenn die Tests von Lee plausibel erscheinen, könnte es sich bei seinem MacBook Pro um einen Einzelfall handeln, etwa wegen eines Defekts. Aufgrund seines Videos werden jetzt aber vermutlich mehrere andere User ihre MacBook Pros testen und die Ergebnisse veröffentlichen.