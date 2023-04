Geleaktes Video zeigt Google Pixel Fold in Aktion

Die Hinweise verdichten sich, dass Googles erstes faltbares Smartphone, das Pixel Fold , bei der Entwicklerkonferenz I/O vorgestellt wird. Immer mehr Leaks deuten darauf hin, dass das Gerät Anfang Mai erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wird. Nun ist ein Video des zuverlässigen Leakers Kuba Wojciechowski aufgetaucht, dass das Foldable in Aktion zeigen soll.

Im Video sieht man, wie das Handy auf und zu geklappt wird. Allerdings gibt es keine Hinweise darauf, um was für ein Gerät es sich handelt. Weder ein Kameramodul noch ein Logo sind zu sehen, die auf Googles Pixel-Reihe hinweisen könnten. Gegenüber The Verge erklärt Wojciechowski, das Video sei älter als ein Monat, es handle sich aber sicher um das Pixel Fold.

Technische Daten geleakt

Wie der Leaker Jon Posser in einem Video von Front Page Tech berichtet, soll das Foldable am 10. Mai im Rahmen der I/O vorgestellt werden. Ausgeliefert werden soll es dann im Juni. Einen ersten offiziellen Teaser erwartet er am 26. April.