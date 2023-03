Google Pixel Fold in U-Bahn gesichtet: Zweifel an Echtheit des Leaks

Jüngst tauchten aber Leaks auf, die Render-Bilder des Google Pixel Fold zeigen soll. Jetzt wurde das Smartphone auch das erste Mal in der Öffentlichkeit gesichtet – angeblich. Um die Bilder hat sich auf Reddit und in den sozialen Netzwerken ein Streit entbrannt.

Google arbeitet angeblich schon länger an einem Smartphone seiner Pixel-Serie, das ein faltbares Display haben soll. 2021 wurden die Arbeiten daran aber vorerst eingestellt, berichteten Insider.

Auch dafür hat der Fotograf eine Erklärung. Er habe zuvor die Rückseite des Geräts gesehen. Diese habe ein markantes Kameramodul , das wie auf den geleakten Render-Bildern aussieht. Auch der Rahmen des Geräts sei ident. Zudem hätte der Fold-Besitzer den Rahmen absichtlich verdeckt , damit man nicht den Falt-Mechanismus sieht. Außerdem sei er bei einer Station in die U-Bahn eingestiegen, die beim New Yorker Google-Standort ist. Daher vermutet er, dass es sich bei der Person um einen Google-Mitarbeiter handelt, der das Gerät testet.

Der Fotograf rechtfertigt sich. Weil die Bilder in der New Yorker U-Bahn entstanden seien und er hingezoomt habe, sei die Qualität nicht gut. Außerdem wollte er nicht, dass er vom vermeintlichen Pixel-Fold-Besitzer bemerkt wird.

Das ist zwar alles kein Beweis, klingt aber zumindest plausibel. Google lässt seine Mitarbeiter*innen, wie auch andere Tech-Unternehmen, die eigenen Produkte oft vor der Ankündigung testen. Eine User*in sieht darin auch eine Erklärung, warum der Rahmen „versteckt“ wird. Der Google-Mitarbeiter würde versuchen absichtlich die Antennen abzudecken, um zu sehen, ob das Smartphone in der U-Bahn den Empfang verliert. Andere glauben zwar an die Echtheit der Fotos, spekulieren aber, dass Google absichtlich das Gerät leakt, um einen Hype darum zu erzeugen.

Der Zeitpunkt des Leaks würde jedenfalls für diese Theorie sprechen. Angeblich will Google das Pixel Fold noch in der ersten Jahreshälfte 2023 vorstellen. Eine mögliche Gelegenheit dazu wäre Googles Hausmesse IO. Die Keynote findet am 10. Mai 2023 statt.