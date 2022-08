Xiaomi MIX Fold 2: Neues Falt-Handy ist nur 5,4mm dünn

Der chinesische Hersteller packt ein 8 Zoll AMOLED, Snapdragon 8+ Gen 1 Chip und 50-Megapixel-Kamera in ein ultradünnes Gehäuse.

Xiaomi hat ein neues Falt-Smartphone vorgestellt, das mit großer Leistung in einem ultraflachen Gehäuse punkten soll. Das MIX Fold 2 ist im ausgeklappten Zustand nur 5,4 Millimeter dick . Der Hersteller bezeichnet es als sein Flaggschiff-Smartphone und spricht von einem großen technologischen Sprung im Bereich der faltbaren Mobilgeräte.

Im Inneren werkt ein Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor in 4-Nanometer-Fertigung (von TSMC). Dazu kommen 12 Gigabyte RAM und entweder 256, 512 oder 1.000 Gigabyte Speicherplatz. Eine 4.500-mAh-Batterie kann mit bis zu 67 Watt "Turbo"-schnell aufgeladen werden. Die integrierten Lautsprecher stammen von Harman Kardon und bieten Dolby-Atmos -Sound.

Kameras mit bis zu 50 Megapixel

Die Hauptkamera des Xiaomi MIX Fold 2 kann Bilder mit 50 Megapixel schießen und ist Leica-zertifiziert. Dazu kommt ein 13-Megapixel-Weitwinkel-Objektiv und ein 8-Megapixel-Teleobjektiv. Die Frontkamera kommt auf 20 Megapixel. Als Betriebssystem dient Android in der Xiaomi-Variante MIUI Fold 13. Es ist speziell an den faltbaren Formfaktor angepasst.

Preise und Verfügbarkeit des Geräts in Österreich teilt Xiaomi noch nicht mit. In China wird das MIX Fold 2 laut Phone Arena ab 8.999 Yuan verkauft, was 1.297 Euro entspricht.