Neuzulassungen: Newcomer schlägt Tesla Model 3 deutlich

In Europa gilt Norwegen als das Musterland schlechthin wenn es um Elektromobilität geht. Der Anteil von reinen Elektroautos an den gesamten Neuzulassungen machte im September 61,5 Prozent aus. Rechnet man die Plugin-Hybride dazu, betrug der Anteil gar 81,6 Prozent.

Schaut man sich die Zahlen der September-Neuzulassungen in Norwegen genauer an, zeigt sich ein Wechsel an der Spitze. Bislang war das Tesla Model 3 regelmäßig das beliebteste Elektroauto. Doch dessen Dominanz scheint nun gebrochen zu sein. Der erste Platz bei den E-Auto-Neuzulassungen geht im September an einen Newcomer.