Nexus 5 und Android 4.4 KitKat präsentiert

Das Nexus 5 wird in zwei Varianten ausgeliefert. Es gibt eine Ausführung in Schwarz sowie eine in Weiß. In Googles deutschem Play Store kostet die 16GB Variante 349 Euro, die 32 GB Variante 399 Euro. Wann es in die Geschäfte kommt, ist noch unklar. DiTech etwa bietet das 16GB Modell für 399 Euro schon an. Die Homepage listet es als lagernd. Google selbst spricht von einer Verfügbarkeit im Handel ab Mitte November.