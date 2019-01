Nie mehr Wäsche falten: Maschine legt T-Shirts und Hosen zusammen

Das Start-up Foldimate hat auf der CES in Las Vegas eine Maschine vorgestellt, die Wäsche automatisch faltet. Wer nun aber einen hunanoiden Roboter mit flinken kleinen Händchen erwartet, der liegt falsch: Das Gerät erinnert vom Erscheinungsbild her eher an einen herkömmlichen Bürodrucker, bei dem in eine Lade die zu faltende Wäsche eingelegt wird.