Nikon: Neun neue Digicams vorgestellt

In Japan findet derzeit die Fotomesse CP+ statt, in dessen Rahmen Nikon auch in Wien neun neue Digitalkameras vorgestellt hat. Die Palette reicht von einer Unter-100-Euro-Digicam bis zum Megazoomer. Spiegelreflexkameras waren noch nicht dabei - Insider gehen davon aus, dass neue Modelle Ende Februar/Anfang März angekündigt werden.

Die Highlights unter den Neuvorstellungen für Fotobegeisterte sind die " P300" (329 Euro, ab Mitte März) und " P500" (429 Euro, Anfang März). Die P300 schlägt in die Kategorie Luxus-Digicam/Profi-Digicam. Nikon hat mit der "P7000" zwar bereits eine Kamera in diesem Segment, die hat aber eine deutlich kleinere Anfangs-Blende (2,8) als die Modelle der Konkurrenz.

Retro-Charm

Die P300 startet mit einem Blendenwert von 1,8, was zusammen mit dem 12,2-Megapixel CMOS-Bildsensor auch bei schwierigen Lichtverhältnissen noch für ausreichend belichtete Aufnahmen sorgen soll. Der ISO-Wert reicht von 160 bis 3200. Der optische Zoom ist 4,2-fach, Videos können im FullHD-Format aufgenommen werden. In der VGA-Auflösung ist es möglich, Zeitraffer- oder Zeitlupen-Videos mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde aufzuzeichnen.

Das Design der P300 ist bewusst schlicht gehalten und strahlt einen gewissen Retro-Charme aus. In einem ersten Hands-on hinterlässt die P300 keinen wertigen Eindruck. Das liegt allerdings nicht an der technischen Ausstattung, sondern am Plastik-Gehäuse und dem relativ geringen Gewicht von 190 Gramm.

Megazoom

startmargin