Nikon Z7 im Test: Ein starker Start ins Vollformat

Tastenlayout

Das Layout der Tasten ist sinnvoll gewählt und alles ist gut erreichbar. Obwohl ich hauptsächlich mit Canon fotografiere, fiel mir der Umstieg auf die Nikon Z7 deutlich einfacher, als auf die Canon EOS R. Etwas ungewohnt sind nur die Fn-Tasten an der Vorderseite, die neben dem Bajonettverschluss sind. Im Gegensatz zu Nikon DSLRs sind diese nicht rund, sondern langgezogen und fühlen sich ein wenig wie Kippschalter an.

Wenn man mit dem Sucher fotografiert sind sie intuitiv erreichbar und geben gutes Feedback. Aufpassen muss man nur, wenn man die Tendenz hat die Kamera am Objektiv zu tragen, ohne sie auszuschalten. Dann erwischt man schon mal eine Fn-Taste und wundert sich vielleicht, wenn man beim Ansetzen zum Fotografieren mit dem Drehrad den Autofokus-Modus verstellt, anstatt die Blende.

Joystick und Touchscreen

Im Gegensatz zur Canon EOS R hat die Nikon Z7 einen Joystick und den DSLR-üblichen Schalter, um zwischen Foto- und Videomodus zu wechseln. Das alles hilft, damit sich die Z7 wie eine hochwertige Vollformat-Kamera anfühlt und, trotz ihrer kompakten Maße, nicht wie eine günstige DSLR.

Vorbildlich ist das belegbare Info-Menü, das per Touchscreen oder Joystick genutzt werden kann. Das Gegenstück bei Canons EOS R kann nur über die Drehräder bedient werden, was überhaupt nicht intuitiv ist. Das große Einstellungsmenü der Z7 ist etwas unaufgeräumter als bei der EOS R, aber nicht so schlimm wie bei Sonys Alphas-Kameras.

Der Touchscreen kann für so gut wie alle Menüs, mit Fingergesten bei der Bildwiedergabe und zur Auswahl der Einstellungen genutzt werden – hier sollte sich Platzhirsch Sony mit seinen Alpha-Kameras ein Beispiel nehmen. Was der Touchscreen nicht kann, ist das Auswählen des Fokusfeldes, wenn durch den Sucher geblickt wird. Das muss er aber auch nicht, da es ohnehin einen Joystick gibt, mit dem das verlässlich funktioniert.