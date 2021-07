Nimbus: Der erste Gaming-Controller für das neue Apple TV

Kurz nach der Präsentation des neuen Apple TV hat SteelSeries den Controller Nimbus vorgestellt. Zwar sind alle Controller, die Apples iOS-Standard MFI unterstützen auch mit Apple TV kompatibel, der Nimbus ist aber speziell neu für Apple TV designt worden.

Der neu designte Controller dürfte Gamern aber bekannt sein: Der Look erinnert stark an das Gamepad der Xbox One. In der Mitte des Controllers befindet sich eine große Menu-Taste, die der Menü-Taste der Apple-TV-Fernbedienung entspricht. Der Nimbus wird per Lightning-Anschluss aufgeladen, die Akkuleistung soll für bis zu 40 Stunden Betriebszeit ausreichen.