Nintendo 3DS kommt am 25. März

Nintendo hat den offiziellen Starttermin des Nintendo 3DS in Europa angekündigt. Die Spielkonsole, die Games in 3D ohne Spezialbrille darstellen kann, wird am 25. März in den Farben Schwarz und Blau erscheinen und zwischen 250 und 300 Euro kosten. In Japan ist der 3DS schon ab dem 26. Februar erhältlich. In den ersten Wochen des Starts sollen über 25 Spiele erscheinen.

Zum Start sollen 3D-Zusatzinhalte zur Verfügung stehen, wie etwa Sportvideos von Eurosport. In Großbritannien konnte Sky3D als Partner gewonnen werden. Für Österreich wurden noch keine regionalen Videoangebote angekündigt. Zukünftig sollen auch kostenpflichtige 3D-Videos von Partnern wie Disney und Dreamworks im 3DS-Download-Store angeboten werden. Ebenfalls dabei: "Shaun das Schaf"-Kurzfilme, die aber erst Ende des Jahres verfügbar sein werden.

(futurezone)