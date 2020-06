Nintendo: Weiter keine Spiele für Smartphones und Tablets

So funktioniert es zum Beispiel in Games wie "Skylanders" oder "Disney Infinity", die für ihre Hersteller zu einer Goldgrube geworden sind. Außerdem will Nintendo die Spieler mit einer Smartphone-Plattform begleiten, sagte Konzernchef Satoru Iwata am Donnerstag vor Investoren.

Dabei geht es jedoch nicht um Handy-Spiele, sondern nur die Möglichkeit, Videos etwa aus " Mario Kart" auszutauschen. In der anstehenden neuen Version des Autorenn-Games wird man Mitschnitte des Geschehens erstellen und teilen können. Diese Videoclips werde man sich dann auch am Smartphone ansehen können und sich auch zum Beispiel über das Vorankommen seiner Freunde in dem Spiel informieren können, erläuterte Iwata.

Der Idee, Nintendo-Spiele auch auf mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets statt nur auf hauseigener Hardware anzubieten, erteilte der Nintendo-Chef erneut eine Absage. Der Konzern glaube nicht, damit nachhaltig Geld verdienen zu können, sagte Iwata der Finanznachrichtenagentur Bloomberg.