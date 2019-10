Nissan präsentiert Elektro-SUV, nennt es „schlank“ und „sexy“

Weitere Highlights aus dem Pressetext: „Das Außendesign findet ein Gleichgewicht aus dynamischer Schönheit und technischer Schärfe“, „die steil abfallende C-Säule geht nahtlos in das muskulöse Heck über“ und „die Räder des Ariya Concept werden durch eine neue Kupferfarbe betont, die Nissan für zukünftige EVs nutzt. Der Farbton erinnert an die aufgehende Sonne und symbolisiert damit den Beginn einer neuen Ära für das Automobil.“

Elemente des Ariya-Designs waren schon 2017 zu sehen, als Nissan das Konzept IMx präsentierte. Dazu gehört das markante Schild an der Front (Kühlergrill gibts bei Nissans E-Autos nicht), ein Lichtbogen am Heck und der Innenraum, der sich laut Nissan wie eine Lounge anfühlen soll. Ein paar dieser Elemente sollen zukünftig in Serienfahrzeugen bei Nissan Verwendung finden.