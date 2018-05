Nokia 8 Sirocco im Test: Noch nicht bereit für die Königsklasse

Fazit

Das Nokia 8 Sirocco ist ambitioniert, aber noch nicht reif für die Königsklasse. Bei einem Preis von 749 Euro sollte man nicht mit der Vorjahres-CPU abgespeist werden, nicht ein Display bekommen, dessen Probleme seit 2017 bekannt sind und eine Kamera erhalten, die zumindest in der Hauptlinse einen optischen Bildstabilisator hat.

Es scheint fast so, als hätte HMD das N8S schon 2017 rausbringen wollen, sich aber um ein Jahr verspätet. So bekommt man jetzt zwar ein gutes Gerät, aber eben nicht eines der Besten, die gerade verfügbar sind. Der Preis von 749 Euro ist deshalb nur schwer zu rechtfertigen, da man im freien Handel ein Samsung Galaxy S9+ um 760 Euro bekommt, bzw. ein S9 um 630 Euro. Das Huawei P20 gibt es ab 580 Euro, das P20 Pro ab 800 Euro. Hätte sich HMD beim N8S an seine bisherige Strategie gehalten mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu punkten, würde es um 599 Euro verkauft werden und wäre so eine gute Alternative zu Samsung und Huawei.