Nokia N1 ausprobiert: Ein Neustart in Tablet-Form

An der Hardware-Ausstattung kann es nicht liegen, einAtom Z3580 treibt gemeinsam mit zwei Gigabytedas Tablet an. Kurios: Was nach einem Thunderbolt-Anschluss an der Unterseite aussieht, ist ein USB-Typ-C-Anschluss. Da das Gerät aber bereits vor dem finalen Standard vorgestellt wurde, unterstützt dieser nur USB-2.0-Geschwindigkeit.

Das N1 ist zudem Nokias erstes Gerät, das über eine Google-Play-Zertifizierung verfügt. Der Benutzer kann somit Google-Apps verwenden und auf den Google-App-Store zugreifen. Die Kamera machte im Kurztest einen sehr guten Eindruck. Vor allem die 5-Megapixel-Frontkamera lieferte passable Fotos.