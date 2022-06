Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist das Phone 1 . Es wird das erste Smartphone der Firma Nothing sein. Hinter dem Unternehmen steckt Carl Pei , der zuvor OnePlus gegründet hatte. Pei hat im September 2020 OnePlus verlassen und Nothing gegründet.

Die Tagline für das neue Smartphone ist „Return to Instinct“ – zurück zum Instinkt. Die Worte „Unlearn. Undo. Starting with phone (1).“ versprechen, dass das Gerät vom üblichen Branchen-Standard abweichen wird.

Nothing hat schon zuvor angeteast, dass das Phone 1 „den Spaß an der Technologie zurückbringen soll“ und dass man damit „alles vergessen wird, was uns die Industrie beigebracht hat“. Was genau damit gemeint ist, ist noch nicht bekannt. Als Teaser hat Nothing den „Nothing Launcher“ im Play Store veröffentlicht, der einen Vorgeschmack auf die Benutzeroberfläche des Phone 1 liefern soll. Dort gibt es etwa vergrößerbare Homescreen-Icons, aber nichts sensationell anderes, das die Versprechen von Nothing rechtfertigen würde.

Bisherigen Leaks zufolge, dürfte auch das Design nicht großartig anders sein. Die Front soll der von aktuellen Samsung-Smartphones stark ähneln, mit einem zentrierten Loch im Display für die Selfie-Kamera. Die Rückseite könnte transparent sein, so wie bei den Ear 1 – den In-Ear-Kopfhörern von Nothing.