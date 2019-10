NOVOMATIC: „Wir berechnen die wahre Wahrscheinlichkeit“

Wie stehen Sie zu virtuellen Sportwetten, also Wetten auf simulierte Sportereignisse?

In Österreich ist das nicht erlaubt, da kein reales Ereignis dahintersteht. Im Grunde genommen ist das ein Zufallsspiel. Ein Zufallszahlengenerator spuckt ein Ergebnis aus und das wird dann als Sportergebnis, beispielsweise als Pferderennen, Boxkampf oder Fußballspiel, angezeigt. Das funktioniert in Großbritannien und Italien sehr gut, ist aber in vielen Märkten, unter anderem Österreich und Spanien, nicht erlaubt.

Zurzeit drängen auch viele Wettanbieter in den E-Sport. Wie sehen Sie das?

Das ist schwierig zu beantworten. Es gibt Ligen, es gibt Wettbewerbe, also kann man auch eine Meinung dazu haben, wer gewinnen wird. Es gibt auch Statistiken, man könnte also ein Wettsystem darum aufbauen.

Glauben Sie, dass sich die Situation noch ändern wird?

Wir bieten es bereits an, aber wir drängen nicht so stark in diese Richtung. E-Sport hat meiner Meinung nach eine große Zukunft aus der Veranstaltungsperspektive, aber der Einfluss auf die Wettbranche ist noch eingeschränkt. Vielleicht wird es irgendwann besser, aber wir wollen eigentlich nur Wetten auf Profi-Bewerbe annehmen. Ich weiß, dass es schon viele E-Sports-Profis gibt, aber der Markt ist einfach noch nicht reif dafür.

Auch um sogenannte Loot-Boxen wird derzeitig heftig diskutiert. Sollten diese Pakete, die nach dem Zufallsprinzip Spiel-Gegenstände enthalten, wie Glücksspiel reguliert werden?

Ja, ich denke schon. Glücksspiel sollte grundsätzlich reguliert werden. Es kann Spaß machen, aber nur unter gewissen Rahmenbedingungen. Lootboxen nutzen Eigenschaften des Glücksspiels in nicht regulierten Bereichen wie Videospiele: Man betreibt im Grunde genommen Glücksspiel ohne Regeln oder Kontrolle - und das gefällt mir nicht.

Sollten die gleichen Regeln gelten wie im klassischen Glücksspiel?

Es sollte jedenfalls Regeln geben, aber so wie es derzeit gehandhabt wird, kann es nicht bleiben.

Zugleich öffnen sich viele Märkte für Glücksspiel, unter anderem auch die USA. Was verändert sich dadurch?

Es ist ein grundlegend anderes Umfeld als in Europa. In Europa geht es grundsätzlich darum, neuen Unternehmen den Einstieg in das Geschäft zu ermöglichen. In den USA dürfen wir fast nur Casino-Glücksspiel betreiben, wodurch es nicht die gleiche Bandbreite an Angeboten und klassischen Wettbüros gibt. Die USA legen den Fokus eher auf Online-Wetten, was deutlich von Österreich, Deutschland, Großbritannien, Spanien oder Italien abweicht.

Worin besteht aus ihrer Perspektive der größte Unterschied zwischen Glücksspiel und Wetten?

Aus der Spielerperspektive macht Wetten vor allem die Tatsache interessant, dass es mit Können verknüpft ist. Beim Glücksspiel ist es reiner Zufall.

Gibt es Unterschiede bei den Maßnahmen für Wetten und Glücksspiel, um die Suchtgefahr zu reduzieren?

Sie sind sich ziemlich ähnlich. Die Maßnahmen geben den Kunden die Möglichkeit, eigene Obergrenzen zu wählen. Man muss angeben, wie viel man maximal ausgeben will, wahlweise pro Stunde, Tag, Woche oder Monat. Hat man sich beispielsweise 150 Euro als Grenze gesetzt, kann man diesen Wert eine bestimmte Zeit lang nicht erhöhen. Es gibt auch eine Abkühlphase. Die Spieler sind stets registriert, sodass wir sie begleiten können. Mit Machine Learning entdecken wir problematisches Verhalten relativ rasch, früher mussten das einzelne Mitarbeiter im Lokal machen, das war deutlich schwieriger.

Hat sich das durch Mobile Gaming verändert?

Nicht wirklich, viele erfahrene Kunden bevorzugen das Wetten am Desktop-PC sogar gegenüber dem Smartphone. Denn sie brauchen Zeit, um sich dem Thema widmen zu können. Am Smartphone hingegen muss es schnell gehen. Ich glaube auch nicht, dass sich das Risiko eines problematischen Verhaltens durch Wetten am Smartphone erhöht hat. Wir behalten unsere Kunden aber auch hier sehr genau im Auge.

Dieses Interview entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und Novomatic AG. Die redaktionelle Hoheit liegt bei der futurezone.