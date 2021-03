Nubia: Erstes Handy mit 165Hz-Display vorgestellt

Das Red Magic 6 richtet sich vor allem an Gamer. Die Touch-Sampling-Rate, also die Reaktionszeit des Smartphones bei Touchsteuerung, wird mit 500 Hz angegeben, für Multitouch soll sie 360 Hz betragen.

Im Inneren wurde ein Snapdragon 888 Chip verbaut, mindestens 8 GB RAM und 128 GB Speicher. In der teuersten Variante kann hier auf 18 GB RAM und 512 GB Speicher aufgestockt werden.

Schnellladen mit 120 Watt

Energie liefert beim Standard-Modell ein 5.050-mAh-Akku, der mit 65 Watt in 38 Minuten voll geladen sein soll. Die Pro-Variante kommt mit einem 4.500 mAh-Akku, der laut Hersteller mit 120 Watt in 5 Minuten zu 50 Prozent geladen sein soll.

In China wird das Red Magic 6 in der günstigsten Variante mit 8GB RAM und 128 GB für 3.799 Yuan (488 Euro) angeboten. Das Pro Modell kostet 4.399 Yuan (565 Euro) und kommt mit 12 GB RAM und 128 GB Speicherplatz oder in der Transparent-Version mit 18 GB RAM und 512 GB Speicherplatz für 6.599 Yuan (ca. 848 Euro). Ob das Gerät auch in Europa verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.