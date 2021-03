Kamera-Blindtest: Samsung Galaxy S21 Ultra vs. iPhone 12 Pro Max

Über 1.000 futurezone-Leserinnen und -Leser haben abgestimmt und damit für relativ eindeutige Ergebnisse gesorgt. Zu erwähnen ist, dass die Fotos beim Hochladen in das Voting-Tool stark heruntergerechnet wurden und dadurch die Qualität der Bilder teilweise gelitten hat. Nun aber zu den Ergebnissen.

Mit welchen Handys wurden also die Fotos aufgenommen? Die Antwort: Das Samsung Galaxy S21 Ultra und iPhone 12 Pro Max. Beide Geräte zählen zu den absoluten Spitzengeräten, die jeweils rund 1.300 Euro kosten.

In diesem Sinne haben wir Ende Februar einen Kamera-Blindtest erstellt und unsere futurezone-Leserinnen und -Lesern darüber abstimmen lassen, welches Foto ihnen auf den ersten Blick besser gefällt - ohne zu verraten, um welche Smartphones es sich dabei handelt.

Die Suche nach der besten Smartphone-Kamera ist nicht so einfach: Testergebnisse von Kameraspezialisten sind das Eine. Die Augen der Betrachter und die schnelle Wahl, welches Bild besser aussieht, sind das Andere.

Die Fotos vom Luster an einer Zimmerdecke sind höchst unterschiedlich. Umso eindeutiger ist das Ergebnis: 77 Prozent der Stimmen entfielen auf das iPhone-Foto, nur 23 Prozent gingen an das Samsung-Foto.

Beim Samsung-Foto sind in der Bildmitte die Farben etwas ausgewaschen. Im Gegensatz dazu ist das iPhone-Bild wesentlich farbstärker. Bei den Details gibt es zwischen den beiden Bildern nur kleinere Unterschiede.

Gerade bei den Details im Bereich des blauen Stöpsels und der Struktur der Couch ist das iPhone deutlich im Vorteil. Beim Samsung-Foto sind die Details in diesen Bereichen ziemlich stark verwaschen.

Panorama im Weitwinkel

Auch hier ist das Ergebnis mehr als eindeutig. Allerdings in der umgekehrten Reihenfolge: 73 Prozent gingen an das Samsung-Bild, 27 Prozent an das iPhone.

Die Weitwinkelkamera des iPhones hat hier offenbar leichte Schwächen, was beinahe in allen Bereichen des Fotos zu sehen ist - vor allem aber zu den Bildrändern hin. Zwar wird das Samsung-Bild teilweise stark nachgeschärft, schafft aber ein deutlich besseres Foto.