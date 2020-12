Smartphone-Kameras im Blindtest mit Überraschungssieger

iPhones fallen durch

Wie schon in den Jahren zuvor, sind auch dieses Mal die beiden iPhone-Modelle bereits in der 1. Runde ausgeschieden. Das 1.249 Euro teuere iPhone 12 Pro Max wurde dabei vom Mittelklasse-Handy OnePlus 8T komplett in den Schatten gestellt. Im direkten Vergleich hielten 86 Prozent der User das Foto des 600 Euro teuren OnePlus-Handy als das bessere Bild.

In der nächsten Runde sorgte das Asus Zenfone 7 Pro für eine kleine Überraschung und kickte die Kamera des viel gelobten Google Pixel 5 aus dem Rennen. 62 Prozent der User entschieden sich für das Asus-Phone gegenüber dem Pixel-Handy.

Im Finale standen sich das Asus Zenfone 7 Pro und das Xiaomi Mi 10 Ultra gegenüber. Knapp aber doch, konnte sich das Asus-Handy mit 54 Prozent gegen das Xiaomi-Smartphone durchsetzen.