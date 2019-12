iPhone 11 Pro fällt im Kamera-Blindtest durch

Während andere Favoriten wie das Google Pixel 4 und das Huawei Mate 30 Pro ihre jeweiligen Konkurrenten zunächst mühelos schlagen konnten, kam es in weiterer Folge zu einigen Überraschungen. So verlor das eigentlich kamerastarke Pixel 4 gegen das am Papier eigentlich schwächere Galaxy S10e und auch das Mate 30 Pro musste gegen Samsungs Galaxy Note 10+ klein beigeben, das als Gesamtsieger vom Platz ging.

Höherwertige Kameras im Nachteil

Spannender als der tatsächliche Sieger ist die nachfolgende Analyse des Bloggers. So wird klar ersichtlich, dass die Mehrzahl der User stets das hellere, leuchtendere Bild bevorzugten, selbst wenn die Gesamtkomposition dadurch unausgewogener wurde. Besonders überraschend war, dass Fotos mit Tiefenunschärfe, wie man sie von hochwertigen Kameras kennt, ebenfalls das Nachsehen hatten.

Der leicht unscharfe Hintergrund mit Fokus auf das eigentliche Subjekt im Bild wurde von Usern im direkten Vergleich offenbar als Manko empfunden. Bei herkömmlichen Smartphone-Fotos mit kleinerem Sensor sind die Unterschiede zwischen Hintergrund und fokussiertem Bildmittelpunkt weniger groß - der Hintergrund wird dadurch "schärfer". Dass das Mate 30 Pro mit seinem größeren Sensor klar gegen das Galaxy Note 10+ verloren hat, sei dadurch zu erklären, analysiert MKBHD.

Spannende Erkenntnisse

So unrühmlich dieser Blindtest für das iPhone 11 Pro ausfiel, konnte es bei einem anderen derartigen Experiment wiederum punkten. So ließ Blogger Matti Haapoja Apples iPhone gegen eine Spiegelreflexkamera um 7500 Dollar antreten und Leute raten, welches Bild mit dem iPhone und welches mit der teuren Kamera geschossen wurde. Hier wiederum konnte Apple die Kombination von Hardware und intelligenter Software perfekt ausspielen und lieferte teilweise sogar bessere Bilder als die DSLR-Kamera. Ein ähnlicher Test existiert für das Pixel 4.